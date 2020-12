Helfer in Düsseldorf : Wunschbäume in den Stadtteilen

Wunschbäume in den Stadtteilen

Auf dem Deich in Volmerswerth steht wieder ein Baum. Foto: Andrea Röhrig

Heerdt/Volmerswerth In Volmerswerth und Heerdt werden kleine Weihnachtswünsche erfüllt. Auf der einen Rheinseite gibt digitale Wunschkugeln, die die Helfer bequem von zu Hause aus öffnen können. Auf der anderen Rheinseite steht ein stattlicher Baum, an dem es viel Platz gibt für Wunschzettel.

Die Heerdter Schützen trotzen der Corona-Pandemie und verlegen ihre Wunschbaum-Aktion kurzerhand ins Internet. Ein Fest gibt es zwar nicht, auch keinen Glühwein, keine Würstchen und keine Musik. „Aber wir lassen diejenigen nicht alleine, denen es schlechter geht als uns“, sagt Schützenchef Andreas Bahners. Mitmachen ist ganz einfach und garantiert ohne Ansteckungsgefahr: Ein Klick auf die goldenen Kugeln „und wir Schützen-Wichtel laufen los und besorgen die Geschenke, ganz lokal im Linksrheinischen“, erzählt Lothar Gläser, zweiter Schützenchef. Zwischen zehn und 30 Euro kosten die Geschenke, die an Kinder und Wohnungslose gehen. Mehr dazu unter www.schuetzen-heerdt.de/wunschbaum.

Viele Jahre hatte Heinz Korfmacher einen Baum für den Volmerswerther Deich gespendet. Nach seinem Tod im Frühsommer wollte Korfmachers Familie die schöne Tradition weiterleben lassen und spendete wieder einen Baum, aus dem der Bürger- und Heimatverein Volmerswerth einen Wunschbaum gemacht hat. Ganz gleich, ob Klein oder Groß – jeder darf seinen Wunsch am Baum befestigen oder einen Wunsch erfüllen. „Nächstes Jahr sind wir dann in der Pflicht, für uns alle einen Tannenbaum zu kaufen“, sagt Detlef Prommer vom Vorstand des Bürger- und Heimatvereins, der nun um Spenden bittet. Mit großen roten und goldenen Kugeln soll der Baum dann geschmückt werden, so wie der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus.