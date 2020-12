Ausblick auf 2021 : Ratinger Jonges legen Programm für 2021 vor – im April geht’s los

Ratingen Der Terminkalender enthält Angebote aus Bildung, Unterhaltung, Heimatkunde, Historie,Kunst und Kultur und gemeinsame Treffen.

Dazu gibt es eine Reihe von Ausflügen und Besichtigungen: Teilnehmer erleben im Brauhaus an der Bahnstraße, wie in der Ratinger Brauerei Alt entsteht, in der JVA Düsseldorf an der Oberhausener Straße lässt sich besuchsweise gesiebte Luft schnuppern, die Pfarrkirche St. Peter und Paul stellt sich bei einer Führung mit Turmbesteigung vor und historisch wird es auf dem alten Bittweg der sieben Fußfälle. Anschauliche Heimatkunde gibt es bei einer Besichtigung der Wasserburg Haus zum Haus oder einer Führung durch Zons.