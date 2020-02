Stadtbild in Düsseldorf : Der Aalschokker im Alten Hafen wird entsorgt und ersetzt

Der Aalschokker im Alten Hafenbecken wird entsorgt und durch ein anderes, historisches Schiff ersetzt. Das geht aus einer Informationsvorlage der Verwaltung für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung 1 am 28. Februar hervor.

Die Bezirksvertreter hatten die Stadt um ein Sanierungskonzept inklusive einer realistischen Kostenschätzung gebeten. Eine fachgerechte Sanierung des Schiffes, das seit 1996 im Alten Hafenbecken liegt, würde demnach mindestens 240.000 Euro kosten – wahrscheinlich sogar mehr. Denn verschiedene Aspekte könnten allenfalls grob geschätzt werden. So wäre entweder ein aufwendiger Transport des 50 Tonnen schweren Schiffes in eine Werft notwendig oder eine Trockenlegung des Hafenbeckens, wenn eine Reparatur vor Ort in Betracht gezogen würde. Fraglich wäre zudem, ob dies auf der Decke des darunter liegenden Parkhauses überhaupt durchführbar sei. Der marode Zustand des Aalschokkers wurde durch ein Gutachten, das vom Schifffahrtsmuseum in Auftrag gegeben wurde, bereits vor drei Jahren bestätigt.