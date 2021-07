Sommer-Wochenende in Düsseldorf : Altstadt wurde am Samstagabend rappelvoll

Düsseldorf Die hohen Temperaturen und der Sonnenschein zogen tagsüber und abends viele Menschen an den Rhein, die Terrassen waren voll. Die Polizei spricht von einer unauffälligen Lage, Anwohner beklagen erneut lärmende Partygänger.

Der Hochsommer ist am Wochenende nach Düsseldorf zurückgekehrt – und mit ihm die Partygänger in der Altstadt. Bei bis zu 27 Grad und Sonnenschein wurde es in den Gassen und am Rheinufer voll. Das begann bereits tagsüber, am frühen Abend standen dann an den Gastro-Terrassen die Wartenden teils in langen Schlangen an. An den Außentischen waren kaum freie Plätze auszumachen, auch auf den Wiesen am Rhein herrschte Hochbetrieb. Mehrere Junggesellenabschiede waren unterwegs; ein Phänomen, das über Monate weitgehend verschwunden war.