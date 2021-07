Nach dem Hochwasser : Erste Haushalte in Düsseldorf haben wieder Strom

Düsseldorf Die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser in Düsseldorf laufen. Die Awista ist eine Sondertour gefahren, die Rheinbahn bietet nun kostenlose Tickets für Opfer des Unwetters.

Die Lage nach dem Hochwasser in Düsseldorf hat sich für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW deutlich entspannt. Mehr als 1900 Einsätze zählte die Feuerwehr am Sonntagmorgen, noch etwa 20 waren zu dem Zeitpunkt offen. Schwerpunkt sind nach wie vor die Ostparksiedlung und die Dreherstraße in Gerresheim. Hier seien zum Teil Keller erneut vollgelaufen, weil sich das Grundwasser nach oben drückte, berichtet ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte seien aber auch zu Nachkontrollen unterwegs. Ein Großteil konnte aber schon abgezogen werden – 75 Kräfte waren am Sonntag im Einsatz, in den Tagen zuvor waren es fast durchgehend 450 Leute.