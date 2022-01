Tausende Menschen feierten in der Altstadt : Reul verteidigt Silvestereinsatz in Düsseldorf

Foto: Bretz, Andreas (abr) 13 Bilder So feierte Düsseldorf Silvester 2021 in der Altstadt

Düsseldorf NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht keinen Grund für Kritik am Einsatz der Polizei in Düsseldorf an Silvester. Auch die Polizeigewerkschaften halten die Maßnahmen für verhältnismäßig.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht keinen Anlass zur Kritik beim Einsatz der Polizei in der Silvesternacht in Düsseldorf. „Die Bilder unserer Überwachungskameras sprechen für sich: Der Burgplatz und die Freitreppe waren zunächst relativ leer und füllten sich dann spontan“, sagte Reul unserer Redaktion. „Ordnungsdienst und Polizei haben sich abgestimmt und waren mit starken Kräften vor Ort. Nach rund einer halben Stunde war das Ganze wieder vorbei“, so Reul weiter.

In Düsseldorf hatten in der Silvesternacht mehrere Tausend Menschen am Rheinufer in der Altstadt gefeiert – dicht gedrängt und überwiegend ohne Masken. Aus Bildern von Überwachungskameras geht hervor, dass sich alles in einem Zeitraum von rund 30 Minuten zwischen 23.45 Uhr und 0.15 Uhr abgespielt hat. „Es hat einen schnellen Zulauf gegeben. Die Menge löste sich dann aber auch schnell wieder auf“, heißt es aus Polizeikreisen. Die Polizei musste dennoch mit Lautsprecher-Durchsagen am Rheinufer mehrfach auf die Einhaltung der Abstandsregeln hinweisen. Aus Teilen der Düsseldorfer Lokalpolitik wurde der Einsatz von Polizei und Ordnungsamt zum Teil kritisiert.

Die Polizeigewerkschaften in NRW weisen diese Kritik zurück. „Bei einer Räumung wäre die Situation vielleicht eskaliert. Solche Bilder hätte niemand haben wollen. Außerdem hätte sich das Problem dann in die Gassen der Altstadt verlagert. Und das wäre auch nicht gut gewesen“, sagte Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW. Es habe auch nicht zu wenig Polizei vor Ort gegeben. „Genug Einsatzkräfte für eine Räumung wären auf jeden Fall da gewesen“, so Rettinghaus.