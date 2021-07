Corona-Pandemie : Inzidenz in Düsseldorf bleibt unverändert hoch

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Sonntag bei 28,9 – damit ist Düsseldorf weiterhin die Stadt mit den meisten Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen. Grund dafür ist auch ein Corona-Fall in einem Restaurant.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf bleibt auf einem unverändert hohen Niveau – am Sonntag sank der Wert nur leicht auf 28,9 (Vortag: 31,4). Damit ist Düsseldorf weiterhin die Stadt mit der höchsten Inzidenz in Nordrhein-Westfalen. Der Rhein-Kreis Neuss folgt mit einem Wert von 20,4 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Deutschlandweit gibt es nur neun Städte und Kreise, die eine höhere Inzidenz aufweisen als Düsseldorf.

Ein Großteil der neuen Infektionen ist mittlerweile auf die Delta-Variante zurückzuführen, wie Auswertungen der Heinrich-Heine-Universität zeigen. Diese Virusmutation habe sich hauptsächlich über Reiserückkehrer in der Stadt ausgebreitet, hieß es von der Stadtverwaltung.

Hinzu kam ein größerer Ausbruch in einem Düsseldorfer Restaurant. Eine mit Corona infizierte Person war zu Gast in dem Betrieb und könnte mehrere Menschen mit dem Virus angesteckt haben, hieß es von der Stadt. 17 Infektionen wurden in dem Umfeld bereits diagnostiziert, weitere 124 Restaurantgäste wurden als Kontaktpersonen registriert. Nicht alle müssen jedoch in Quarantäne, da sie teilweise geimpft sind.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 25.568 (+25) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Corona-Infektion diagnostiziert. Aktuell sind rund 290 Personen in Düsseldorf infiziert. 13 werden in Krankenhäusern behandelt, davon vier auf Intensivstationen. 24.800 Personen gelten als genesen, 435 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben.

Die Zahl der täglichen Impfungen lässt derweil weiter nach. Am Samstag wurden 1304 Corona-Schutzimpfungen an den städtischen Impfstellen verabreicht. Bislang sind 394.635 Menschen geimpft worden, 295.407 haben bereits ihre Zweitimpfung erhalten. Insgesamt wurden in Düsseldorf also 690.042 Corona-Schutzimpfungen vorgenommen.

