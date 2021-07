Stadtplanung in Düsseldorf : Bügerbeteiligung zum neuen Technischen Rathaus startet

Düsseldorf An der Moskauer Straße in Oberbilk soll ein modernes neues Verwaltungsgebäude entstehen. Düsseldorfer können nun Anregungen dazu einreichen und Fragen stellen.

(nic) Bürger können sich jetzt bei der Stadt über den Wettbewerb zum Neubau des Technischen Rathauses informieren und Anregungen einreichen. An der Moskauer Straße in Oberbilk soll das neue Gebäude entstehen, in dem rund 2900 Mitarbeiter der Stadtverwaltung ihre Arbeitsplätze haben werden. Die Stadt will ein „innovatives und zukunftsorientiertes Dienstleitungszentrum“ schaffen.