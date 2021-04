Nach der Erstimpfung : 84-Jähriger stirbt nach Corona-Ausbruch in Düsseldorfer Altenheim

84-Jähriger stirbt nach Corona-Ausbruch in Düsseldorfer Altenheim

Düsseldorf Im Düsseldorfer Herz-Jesu-Heim der Caritas wurden zehn Bewohner und fünf Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet. Sieben waren bereits vollständig geimpft, bei dreien, darunter dem Verstorbenen, stand die zweite Impfung noch aus.

Im Caritas-Altenzentrum Herz-Jesu wurden neun Bewohner und fünf Beschäftigte trotz bereits vorhandener Impfung positiv auf das Coronavirus getestet. Ein vorerkrankter 84-jähriger Bewohner, der ebenfalls zu den Geimpften zählte, ist inzwischen verstorben. Bereits am Mittwoch vor einer Woche sei bei einem Senior bei dessen Aufnahme in ein Krankenhaus die britische Virus-Variante nachgewiesen worden, teilte die Stadt am Dienstagnachmittag mit.