Natur in Düsseldorf : Ärger um Baupläne der Diakonie

Idylle am Fliedner-See: Die Grünen befürchten, durch die geplanten Bautätigkeiten könnte das Spee’sche Biotop zerstört werden. Foto: Sport-Angler-Club Kaiserswerth 1909

Düsseldorf Die Grünen in der Bezirksvertretung 5 befürchten den Verlust des Biotops an den Spee’schen Seen in Kaiserswerth und werfen dem Wohlfahrtsverband mangelnde Transparenz vor. Die Diakonie weist die Kritik zurück.

Von Marc Ingel

Die Diakonie in Kaiserswerth wächst weiter, Hotel, Altenwohnungen und Kindergärten entstanden auf dem Bestandsgelände, das Krankenhaus wuchs auf 50.000 Patienten, hinzu kommen 3500 Auszubildende und Studenten in Bildungseinrichtungen, was für zusätzlichen Verkehr sorgt. Dann ging die Diakonie vor zwei Jahren mit Erweiterungsplänen südlich des Zeppenheimer Wegs an die Öffentlichkeit, der erste Aufschlag war jedoch noch nicht ausgereift genug. Im vergangenen Jahr folgte dann die Ankündigung eines Wettbewerbsverfahrens für ein viergeteiltes, fast zehn Hektar großes Plangebiet, das nun vor allem bei den Grünen auf harsche Kritik stößt. Dort sollen unter anderem Mitarbeiter-Wohnungen sowie Betreutes Wohnen entstehen, wogegen auch keiner etwas hat.

Beim Ärger geht es vorwiegend um die Teilfläche C, die an einen Investor für den Bau von 440 Wohnungen veräußert werden soll und nach Ansicht der Partei viel zu nah an klima- und naturschutzrelevante Freiflächen inklusive der Spee’schen Seen heran reicht. „Das vorhandene Biotop gerät so in Gefahr, ebenso die Seen, und auch die Frischluftschneise wird zerschnitten“, sagt Claudia Gelbke-Mößmer. Und was Waldemar Fröhlich ebenso erzürnt: „Die Planung wird nach Möglichkeit an den Anwohnern und der Politik in der Bezirksvertretung 5 vorbei durchgepeitscht. Ein nachbarschaftliches Verhältnis sieht anders aus.“ Claudia Gelbke-Mößmer glaubt jedenfalls, dass die Diakonie den Verkauf des „Sahnestücks“ Teilfläche C allein zur Refinanzierung der eigenen Bautätigkeiten durchziehen will.

Beide Grünen-Politiker plädieren grundsätzlich dafür, die Baumöglichkeiten auf dem Bestandsgelände der Diakonie auszuschöpfen, anstatt unnötig Bauland auf Freiflächen zu schaffen, „aber da mangelt es seitens der Diakonie an Transparenz“, so Fröhlich. Hinzu komme, dass der Parksuchverkehr immer mehr zunehme, daher fordern die Grünen einen Masterplan für das Bestandsgelände der Diakonie in Kaiserswerth, der auch solchen Belangen Rechnung trägt. Auch die CDU hatte bei Vorstellung der Pläne in der Bezirksvertretung das Plangebiet als zu groß eingestuft. Sie schlug deshalb nur eine Bebauung entlang des Zeppenheimer Weges vor.

Die Diakonie kann den Vorstoß der Grünen überhaupt nicht nachvollziehen. „Prinzipiell wollen wir erst einmal günstigen Wohnraum schaffen, für Behinderte, alleinerziehende Mütter, auch für unsere Mitarbeiter, die zum Teil weite Anfahrtswege zurückzulegen haben“, erklärt Vorstandssprecher Klaus Riesenbeck. Somit würde schon mal der Verkehr eher eingedämmt und nicht ausgeweitet, „so entlasten wir den Stadtteil. Außerdem müssen wir bei dem bestehenden Fachkräftemangel auch attraktive Angebote unterbreiten. Wir haben zum Beispiel mehr Intensivbetten als wir betreiben können, weil schlichtweg das Personal fehlt“.

Um diese großen Investitionen stemmen zu können, brauche die Diakonie eine Gegenfinanzierung, „daher die Veräußerung der Freifläche C an einen Investor für den freifinanzierten Wohnraum“. Durch den Bau sei die Frischluftschneise nicht tangiert, „die verläuft ein Stück weiter südlicher. Auch die Freiflächen an den Seen selbst bleiben vollkommen unberührt“, sagt Riesenbeck. Das nachdrücklich sicherzustellen, sei dann ohnehin Teil der Aufgabenstellung im Rahmen des Wettbewerbs.

Dass die Diakonie weder Politik noch Öffentlichkeit in die Planungen einbeziehe, weist der Sprecher ebenfalls zurück: „Das Gegenteil ist der Fall, wir haben von Beginn an die Politik informiert und auch schon Ende 2019 die erste öffentliche Informationsveranstaltung durchgeführt.“ Teil der Wettbewerbsauslobung seien zwei weitere Öffentlichkeitsbeteiligungen in der Mitte und am Ende des qualitätssichernden Verfahrens, „aber das muss ja überhaupt erst mal starten“. Auch gegen einen geforderten Masterplan stemme sich die Diakonie keineswegs, „der ist Teil unserer Planung“.