Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtplanung in Düsseldorf : Workshopverfahren für den Kaufhof am Wehrhahn startet

Bis zum Sommer sollen mehrere Planungsvarianten für den Kaufhof am Wehrhahn entwickelt werden. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Was geschieht mit dem Kaufhof am Wehrhahn? Um diese spannende Frage geht es in den nächsten Wochen im städtebaulichen Workshopverfahren. Eine klare Ansage gibt es zum Thema Hochhaus an diesem Standort.