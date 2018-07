Düsseldorf: Ägypten-Führung im botanischen Garten

Bilk Katrin Saran bietet Führungen im botanischen Garten an. Ihr Wissensfundus rund um die Pflanzenwelt ist schier unerschöpflich.

Liebevoll streicht Katrin Saran über die Papyrusähren im Botanischen Garten. „In Ägypten wurde die Pflanze gut sechs bis acht Meter hoch. Hier im Gewächshaus ist sie nicht so imposant“, sagt sie. Die Illustratorin und Designerin bietet im Garten der Universität regelmäßig Führungen an und unterrichtet an der Kinderuniversität. Ein bei den Kids besonders beliebtes Thema sind die Pflanzen des alten Ägyptens. Voller Neugier machen die Kleinen mit ihrer Lehrerin sogar ihre eigenen Papyri. „Das Originalrezept dazu habe ich noch nicht gefunden“, erzählt Saran, Daher müsse sie ein wenig improvisieren.