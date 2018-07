Kunststudentin unterrichtet Pole Dance

Pole Dance Eller : Immer bei der Stange bleiben

Foto: Anne Orthen (ort)

Eller Pia Karaus ist Studentin der Kunstakademie und Dozentin in der eigenen Pole-Dance-Tanzschule – eine ungewöhnliche Kombination.

Pia Sabrina Karaus klettert die gut drei Meter hohe Stange hinauf und säubert sie vorsichtig mit einem weichen Tuch. Während gerade noch Finger- und Hautabdrücke an der Stange vom gestrigen Training zu sehen waren, wird das polierte Chrom schon in wenigen Augenblicken wieder glänzen wie neu.

Dann schaltet die 32-Jährige die Stereoanlage ein, und ein satter, ein basslastiger Klang erfüllt sofort das lichtdurchflutete und kürzlich noch einmal erweiterte Tanzstudio im Innenhof an der Kölner Straße 336a. Rhythmus strukturiert den frühen Sommernachmittag, Takte, die zum losgelösten Tanzen einladen.

Info Ein funktionierendes Dorf in der Großstadt Vita Die 32-jährige Pia Sabrina Karaus fand vor rund zwei Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Eller. Neben einem Studium der Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf gründete sie gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Malwina Joanna Marie das Tanzstudio „Pole Land“, eine Tanzschule für Pole Dance an der Kölner Straße 336a. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.poleland.de.

Tipps Karaus schwärmt für den Stadtteil Eller. „Ein funktionierendes Dorf in einer Großstadt“, findet Karaus und empfiehlt neben einem Besuch des neuen Skateparks an der Heidelberger Straße insbesondere für Kinder und Jugendliche auch einen Besuch des Abenteuerspielplatzes an der Heidelberger Straße 46. Gastronomisch ist sie begeistert vom Brauhaus Fuchsjagd an der Gumberstraße 181, einer gut aufgestellten Einkaufsstraße im Stadtteil, sagt Karaus.

Und auch wenn Karaus für ihren Tanz nicht die Ebene sondern die Vertikale sucht: Es sieht geradezu spielerisch aus, wenn sie sich, kraftvoll und geschmeidig zugleich, an der langsam drehenden Stange in die Höhe schraubt. Karaus übt, nachdem sie ihre Muskulatur erwärmt und gedehnt hat und bevor in einer halben Stunde ihr Nachmittagskurs als Dozentin beginnt, selbst noch einige Bewegungen. Die „Ballerina“ etwa, den „Cocoon“ oder auch den „Butterfly“. Und dazu kommen jede Menge selbstkreierter Figuren an der Pole-Stange, die in der kommenden Stunde auch für Karaus‘ Kursteilnehmer Trainingsgerät, Spielfeld und Parcours in einem sein wird.

„Der Sport ist einfach unglaublich vielseitig“, erklärt die Elleranerin, die vor rund zwei Jahren ihre Wahlheimat in dem Stadtteil gefunden hat und gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Malwina Joanna Marie (31) vor rund drei Jahren das „Pole Land“ im benachbarten Oberbilk eröffnete. Eine Art Tanz-Akademie ist das, die Interessierten den athletischen Sport an der vertikalen, drehbaren Stange lehrt. Zuvor hatten sie ihre Kurse bereits einige Jahre lang in der Hochschulsportgruppe der Universität Düsseldorf angeboten, während sie sich selbst als Studentinnen durch Trainer aus aller Welt, aus London etwa und New York, im Pole Dance schulen und zertifizieren ließen.







Denn auch das ist ein Teil ihres Lebens: Während das Vermitteln des athletischen Tanzes in der Vertikalen mittlerweile zu ihrem Berufsmittelpunkt geworden ist, studieren die Athletinnen auch noch an der Düsseldorfer Kunstakademie. Pia Performance bei Johannes Paul Raeter, Malwina Malerei bei Eberhard Havekost. Und auch diese Kombination geht aus ihrer Sicht ohne weiteres auf: „Uns fasziniert der Ausdruck, der durch den Tanz an der Stange entsteht“, erklären die beiden Dozentinnen. Denn auch der künstlerische, exponierte Aspekt ist ein Teil des mitunter extrovertierten Tanzes. Ein Aspekt, den sie in Form des Ausdrucks stets auch in ihrer Kunst suchen und den sie beim Pole Dance auch an ihre Kursteilnehmer weitergeben wollen.

Diese wiederum sind so unterschiedlich wie die Musiktitel, die die Trainerinnen für ihre Kurseinheiten auswählen. Während die jüngste Kursteilnehmerin gerade zehn Jahre alt geworden ist, ist die Älteste derzeit Mitte 50. Und keineswegs sind es nur Frauen, die sich für Pole Dance interessieren. Auch einige Männer belegen mittlerweile Übungseinheiten bei den beiden Trainerinnen.

Die Inhaberinnen wollen neben der sportlichen Komponente mit ihrem Trainingsangebot zudem das Selbstbewusstsein ihrer Kursteilnehmer stärken, erklärt Karaus. Denn tatsächlich schult der Sport nicht nur die physische Koordination und Körperwahrnehmung, sondern vor allem auch die Selbstbestätigung nach einer erfolgreichen Performance.