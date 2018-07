Düsseldorf: 25hours Hotel Das Tour lädt zu Sommer-Festival

Düsseldorf Das „25hours“-Hotel war der Gastgeber des French Summer Festivals. Was viele nicht wussten: Das Hotel überraschte seine Besucher mit einem ganz besonderen Künstler. Patrice läutete den Abend mit Reggae-Klängen ein.

Unter Sonnensegeln und auf Sand saßen die Gäste in Strandstühlen am Louis-Pasteur-Platz und fühlten sich ein wenig wie im Urlaub. Die musikalische Begleitung von The Buggs, Robin Soho und DJ King Kong Kicks sorgte für ein entspanntes Festival-Gefühl. Was viele nicht wussten, am frühen Abend überraschte der Gastgeber des French Summer Festivals, das „25hours“-Hotel Das Tour, seine Besucher mit einem ganz besonderen Künstler. Patrice läutete den Abend mit seinen Reggae-Klängen ein.