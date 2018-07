Stadt warnt vor Blaualgen im Unterbacher See

Düsseldorf Im Unterbacher See und im Südpark-Teich gilt die Konzentration als bedenklich.

Die anhaltende Wärme führt zu einer erhöhten Blaualgen-Konzentration in Düsseldorfer Gewässern. Am Sonntag musste das Nordbad des Unterbacher Sees wegen der gesundheitsschädlichen Algen schließen. „Der Wind trieb die Algen am Wochenende in den Schwimmbereich des Nordbads“, erklärte Peter von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbandes Unterbacher See, die Entscheidung. Ein Stadtsprecher betonte, die Giftstoffe könnten eventuell bei Badegästen zu Hautreizungen oder bei Verschlucken des Wassers auch zu Übelkeit führen.