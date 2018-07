Düsseldorf: ArtNight im Selbstversuch

Düsseldorf Junge Erwachsene treffen sich in Bars und Restaurants und malen unter Anleitung. ArtNight heißt der Trend. Ein Selbstversuch.

Bei einer „ArtNight“ mache ich mit. Das Konzept dürfte manchen aus der Fernsehserie „Höhle der Löwen“ bekannt sein. Dort stellten die Gründer David Neisinger und Aimie-Sarah Henze ihre Idee vor: Menschen treffen in lokalen Bars und Restaurants aufeinander und malen unter Anleitung einer Künstlerin ein Bild. Begonnen hat das Start-up in Berlin, mittlerweile werden die Veranstaltungen in 37 Städten angeboten. Düsseldorf ist eine davon.

An diesem Abend, für den ich mich entschieden habe, wird mit der Künstlerin Zina ein Sonnenuntergang gemalt. Und so sitze ich nun mit 25 anderen Teilnehmern (die Frauen sind eindeutig in der Überzahl) vor weißen Staffeleien. Zina zeigt uns mehrere Techniken, wie wir die Farbe darauf verteilen können. Wir sollen mit dem Himmel beginnen und dabei ruhig mutig sein. „Er kann gelb, grün blau und pink werden, alles ist erlaubt“, sagt Zina. Während ich noch überlege, welche Farben sich wohl gut kombinieren lassen, hat meine Nachbarin schon konkretere Pläne: „Ich möchte mein Bild in Sepia malen, das passt am besten zu meinem Wohnzimmer.“ Ich nicke und setze beflügelt von so viel Kreativität zu meinem ersten Pinselstrich an – bald schon färbt sich die weiße Leinwand pink.