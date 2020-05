Pandemie in NRW : Großangelegte Corona-Testreihe in Düsseldorfer Kitas geplant

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen will für neue Erkenntnisse zum Corona-Infektionsgeschehen in Düsseldorfer Kitas mehrere tausend Kinder und Fachkräfte testen. Die Landeshauptstadt wurde als Modellkommune für das wissenschaftliche Monitoring ausgewählt.

Das sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Regelmäßig sollen in Düsseldorf wöchentlich mehrere tausend Kinder und Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen auf das Coronavirus getestet werden.