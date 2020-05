Museum in Düsseldorf : Im Aquazoo muss man jetzt eine Krokodil-Länge Abstand halten

Museum in Düsseldorf

Jochen Reiter ist der Chef des Aquazoos. In Düsseldorfs beliebtester Kultureinrichtung ist Mundschutz Pflicht. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Der Aquazoo hat wieder geöffnet. Zunächst dürfen maximal 800 Besucher am Tag in das Gebäude im Nordpark, alle Besucher müssen Online-Tickets kaufen. Und die Tiere? Manche reagieren positiv darauf, dass wieder etwas los ist.

Vor der Tür stehen Drängelgitter. Es ist geregelt, ab wo im Freien die Maskenpflicht gilt und dass man nur einen Eingang nimmt. Im Haus gilt Einbahnstraße, manche Wege sind abgeschnitten. Vor allem aber eines dürfte für die Düsseldorfer von Belang sein: Es war wohl selten besser, in den Aquazoo zu gehen, denn eines ist in diesen Corona-Tagen ausgeschlossen: Überfüllung und Drängelei. Die wichtigsten Fakten zur Wiedereröffnung der beliebtesten Düsseldorfer Kultureinrichtung:

Die Situation Seit Dienstag hat der Aquazoo im Nordpark wieder auf. Hinein kommt man nur mit einem Online-Ticket, alle Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Das kennen unsere Besucher“, sagt Zoo-Direktor Jochen Reiter, „Online-Buchungen haben wir vor zweieinhalb Jahren bei unserer großen Wiedereröffnung eingeführt, als der Andrang so groß war.“ Während man damals jedoch einen Eingang für Besucher mit Online-Tickets einführte und einen für die Gäste, die eine Tageskarte kaufen wollten, ist nun nur noch eine Tür geöffnet – und die funktioniert automatisch, sodass man keine Türklinke anfassen muss.

Kosten Für die Online-Buchung fällt zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von einem Euro an. Die Tickets kosten pro Erwachsenem zehn Euro, ermäßigt sechs Euro, die Familienkarte liegt bei 20 Euro im Vorverkauf.

Ticket Der Einlass in den Aquazoo ist nur mit einem Online-Ticket möglich, welches mit einem Zeitfenster an einem konkreten Tag verbunden ist. Es ist buchbar unter www.westticket.de/aquazoo-loebbecke-museum oder unter der Hotline 0211 27400200.

Der Kassenbereich ist durch einen transparenten Spuckschutz geschützt, der teils elegant geschwungen ist. „Das haben unsere eigenen Handwerker gemacht“, sagt Reiter stolz, es gibt bereits Anfragen. Der Einbau ist so schlicht und schön, dass er vermutlich bleibt, auch wenn Corona eines Tages keine Rolle mehr spielt.

„Kamers vrij“ in Holland am Meer

Infos zum Sommerurlaub 2020 : „Kamers vrij“ in Holland am Meer

Zweites Autokino in Dormagen startet mit „Kasalla“-Konzert

Unterhaltung in Dormagen

Unterhaltung in Dormagen : Zweites Autokino in Dormagen startet mit „Kasalla“-Konzert

Freizeit-Tipps in Corona-Zeiten

Zoo, Museum oder Autokino : Freizeit-Tipps in Corona-Zeiten

Südsauerlandmuseum in Attendorn

Südsauerlandmuseum in Attendorn : Museum sammelt „Zeitkapseln“ mit Corona-Erinnerungsstücken

Die Kapazität Die Tickets sind in vier Zeitfenstern buchbar: 10 bis 12 Uhr, 12 bis 14 Uhr, 14 bis 16 Uhr und 16 bis 18 Uhr. Während sich sonst jedoch bis zu 850 Personen gleichzeitig im Aquazoo aufhalten dürfen, sind es jetzt pro Zeitfenster lediglich 200. Das ergibt sich aus der für die Gäste begehbaren Fläche von rund 2000 Quadratmetern, pro Person müssen jetzt zehn Quadratmeter berechnet werden.

Vor der Corona-Zeit kamen unterhalb der Woche rund 500 Besucher am Tag, an den Samstagen waren es um die 2000 und an Sonntagen sogar mehr als 3000 Besucher. Das große Interesse bescherte dem Aquazoo im vorigen Jahr insgesamt 435.000 Besucher.