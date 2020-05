Nach Terminvereinbarung : Verbraucherzentrale Düsseldorf bietet wieder persönliche Beratung an

Düsseldorf Wer Ärger mit seiner Telefonrechnung hat oder sich gegen merkwürdige Forderungen von Inkasso-Firmen zur Wehr setzen möchte, wendet sich die Verbraucherzentrale. Seit einigen Wochen war das Büro an der Immermannstraße geschlossen. Nun stehen die Mitarbeiter wieder für persönliche Gespräche zur Verfügung.

In der persönlichen Beratung werden zuallererst Anliegen bearbeitet, die besonders komplex oder eilbedürftig sind und konkreten Fristen unterliegen. Nicht zuletzt haben bei der Vergabe von Terminen all jene Anfragen Priorität, bei denen existenzielle Probleme drohen: vom Verlust der Wohnung über drohende Zwangsmaßnahmen, weil wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit in der Krise nun die Haushaltsfinanzen in Schieflage geraten. Termine unter Tel: 0211-710649-0