Düsseldorfer Punkrocker : Die Toten Hosen sagen ihre Tour „Alles ohne Strom“ komplett ab

Düsseldorf Bis vor wenigen Tage durften sich Fans der Düsseldorfer Band „Die Toten Hosen“ noch Hoffnung machen. Die für dieses Jahr geplante „Alles ohne Strom“-Tournee sollte verschoben werden. Jetzt ist die Tour abgesagt, kann 2021 nicht nachgeholt werden. Was Fans jetzt wissen müssen.

Ursprünglich wolle die Düsseldorfer Band ihre Tour am 10. Juni in Kempten starten. Über Stuttgart und Dortmund sollte der Weg der Hosen dann am 19. Juni in den ISS Dome nach Düsseldorf führen. Bis in den September hätten dann noch weitere 16 Konzerte auf dem Plan gestanden.