Düsseldorfer können swingen : Zu gewinnen: ein exklusives Jazz-Konzert vor dem Balkon

Düsseldorf Die Corona-Krise machte vielen namhaften Festivals einen Strich durch die Rechnung, auch der beliebten Jazz Rally. Doch die Veranstalter lassen sich nicht aufhalten. Am 29. Mai gibt es einen Jazz-Rally-Abend im Autokino, außerdem spielen zwei bekannte Jazz-Musiker für Düsseldorfer mit Balkon.

Weil die 28. Schauinsland-Reisen Jazz Rally in diesem Jahr nicht stattfinden kann, geht der Veranstalter, die Destination Düsseldorf (DD), neue Wege: Am Freitag, 29. Mai, wird unter dem Motto „Band Aid Jazz Rally & friends“ ein Abend lang Festspielatmosphäre ins Autokino Düsseldorf getragen. Zum Auftakt ist ein Live-Mitschnitt von drei Konzerten zu sehen, die in der Classic Remise Düsseldorf ohne Publikum stattgefunden haben. Im Anschluss daran treten namhafte Künstler wie Dieter Falk, Tom Gaebel und Soleil Niklasson auf. Die Youtube-Premiere des Rally-Films ist am darauffolgenden Tag.

Zu dieser speziellen Jazz Rally gibt es eine DD-Aktion in Zusammenarbeit mit der RP: Wer möchte einen Jazz-Rally-Besuch und ein funkiges Ständchen vor dem heimischen Balkon gewinnen? Die Voraussetzungen: eine ruhige Straße, der Balkon sollte nicht zu weit oben liegen, es geht auch eine Terrasse. In der Straße sollte ein Auto kurz stehen dürfen. Idealerweise halten sich Verkehr und Lärm in Grenzen. Zu drei Jazz-Fans kommen am Freitag, 22. Mai, zwischen 17.30 und 19.00 Uhr – im amerikanischem Oldtimer-Straßenkreuzer – Reiner Witzel am Saxofon und Gitarrist Martin Feske. Sie wollen einige namhafte Jazz-Stücke spielen. Dauer: etwa 20 Minuten.