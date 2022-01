Corona in Düsseldorf : Inzidenz sinkt deutlich - Zahlen jedoch ungenau

Ein Schild am Eingang zum Café Florian in Pempelfort fordert die Gäste zum bereithalten des Impfnachweises auf. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Gegen den Landes- und Bundestrend sinkt die Inzidenz in Düsseldorf weiter, ist mittlerweile die niedrigste in ganz NRW. Doch dürfte das ein Trugbild sein, denn nach wie vor kämpft das Gesundheitsamt mit Softwareproblemen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf ist am Montag um fast 20 Punkte gesunken, liegt aktuell bei rund 311. Allerdings weist das Gesundheitsamt weiter darauf hin, dass die Zahlen derzeit wegen einer Softwareumstellung nicht vollständig sind. Die tatsächliche Inzidenz dürfte deutlich höher liegen.

In NRW ist der Wert erneut stark gestiegen, er liegt am Montag bei 789,5 (Vortag 748, Vorwoche 504,8). Die Corona-Inzidenz in NRW liegt damit weiter unter dem bundesweiten Wert von 840,3.

Inzwischen liegen 13 der 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW über 1000. Negativ-Spitzenreiter ist Bonn mit einer Inzidenz von 1463,2 dahinter folgen Remscheid (1291,3) und der Märkische Kreis (1277,6). Die niedrigste Neuinfektionsrate weist die Landeshauptstadt aus, was aber mit den erwähnten Softwareproblemen zusammenhängen dürfte.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 59.661 (+434) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 5400 Personen in Düsseldorf infiziert, vor einem Jahr waren es 506. (Die aktuellen Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Von den Infizierten werden 143 (Vorjahr 139) in Krankenhäusern behandelt, davon 30 (Vorjahr 30) auf Intensivstationen. 52.900 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 634 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 310,5 (Vortag 331,8, vor einem Jahr 86,4).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 64 Bewohner und 98 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert (Stand 21.1.). In Düsseldorfer Kitas haben sich im Januar bislang 431 Kinder, 157 Personen aus dem Betreuerstab sowie zwölf weitere Personen infiziert (Stand 21.1.). An den Düsseldorfer Schulen wurden im Januar bisher 1706 Fälle bei Schülern, 102 beim Lehrpersonal sowie 18 bei weiteren Personen registriert (Stand 21.1.).

Impfzahlen Am Samstag wurden in Düsseldorf 1331 Personen geimpft. Darunter sind 169 Personen, die ihre erste und 324 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Es wurden 838 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Seit Impfstart sind in Düsseldorf 535.523 Menschen geimpft worden, davon haben 509.181 ihre erste und zweite Impfung erhalten. 318.734 Auffrischungsimpfungen wurden laut Stadt bislang vorgenommen.

Ansprechpartner Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion – ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen. Dieses steht auch für allgemeine Fragen zur Verfügung und ist montags bis samstags von 8 Uhr bis 16 Uhr zu erreichen (Fax für Hörgeschädigte: 0211 89-35674). Bei akuten Notfällen - wie beispielsweise Atemnot oder Bewusstseinsstörungen - sollte man umgehend die Feuerwehrleitstelle unter 112 anrufen.

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

(csr)