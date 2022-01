Corona behindert Politik in Düsseldorf Süd : So geht es in der Bezirksvertretung 10 jetzt weiter

Garath Die Themen der abgesagten Bezirksvertretung 10 werden aufgeschoben. In einem Fall muss jedoch ein zeitnaher Dringlichkeitsbeschluss gefasst werden.

„Auf der Tagesordnung standen keine Themen, die zeitlich und inhaltlich besonders drängen“, sagt Erkelenz. Das Meiste davon könne auch in künftigen Sitzungen noch besprochen werden, lediglich die Vergabe der Termine der örtlichen Trödelmärkte habe pressiert, da der erste davon am 6. Februar geplant sei. „Ob er tatsächlich stattfindet, bleibt abzuwarten, aber an uns sollte es nicht scheitern“, so Erkelenz. Daher haben er und sein Stellvertreter, der SPD-Politiker Uwe Sievers, den Tagesordnungspunkt 4.3 entsprechend per sogenanntem Dringlichkeitsbeschluss verabschiedet, pro forma werden in der nächsten Sitzung die übrigen Parteien darüber informiert. „Bei Entscheidungen, bei denen keine große Diskussion zu erwarten ist, kann man das so machen“, erklärt Klaus Erkelenz.