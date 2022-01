Prozess in Düsseldorf : Betrog ein Richter bei der Beihilfe?

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Jurist soll 13.000 Euro für Behandlungskosten seiner Frau vorsätzlich und zu Unrecht kassiert haben.

Unter Betrugsverdacht muss ein Richter seine Robe am Mittwoch mit einem Platz auf der Anklagebank beim Amtsgericht tauschen. Drei Jahre lang soll der 61-Jährige laut Anklage medizinische Behandlungskosten auch für seine Frau über die Beihilfestelle beim Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf abgerechnet und dadurch rund 13.000 Euro erschwindelt haben. Denn für Behandlungen von Ehepartnern übernimmt der Dienstherr nur dann einen Teil der Kosten, wenn deren Jahreseinkommen unter 18.000 Euro liegt.

Obwohl die Gattin des jetzt angeklagten Richters angeblich mehr Einkünfte erzielte, soll der 61-Jährige das nicht gemeldet, sondern immer weitere Anträge auf Übernahme von Behandlungskosten für seine Frau gestellt haben. Laut Dienstrecht ist eine Beihilfe gedacht als finanzielle Unterstützung des Dienstherrn für Beamte, Soldaten und auch für Richter in Fällen von Krankheit, Geburt, Pflege oder Tod. In den Genuss dieser teilweisen Übernahme von medizinisch notwendigen Kosten kommen demnach auch deren Kinder und Ehepartner. Doch gelten bei Gatten oder Gattinnen klare Einkommensgrenzen. Im konkreten Fall lag dieser Betrag bei 18.000 Euro pro Jahr.

Was tun gegen „Schrottimmobilien“?

Beschwerde von Mönchengladbacher Bürgern : Was tun gegen „Schrottimmobilien“?

Tönisvorst bekommt Fördermittel für Bänke an Bürgerbus-Strecke

Sofortprogramm für Innenstädte : Tönisvorst bekommt Fördermittel für Bänke an Bürgerbus-Strecke

Finanzen in Rommerskirchen

Finanzen in Rommerskirchen : Politik ringt um Haushaltsplan 2022

Zivilprozess am Landgericht

Zivilprozess am Landgericht : Garagenplatz-Prozess: Wie viele Fahrräder dürfen auf eine Fläche?

20-Jähriger rast mit Sportwagen in Laterne – 200.000 Euro Schaden

Unfall in Gelsenkirchen

Unfall in Gelsenkirchen : 20-Jähriger rast mit Sportwagen in Laterne – 200.000 Euro Schaden

Donald Trump droht Anklage in Georgia

Indizien für „stillen Coup“ : Donald Trump droht Anklage in Georgia

Laut Anklage soll der Richter, der nach Informationen unserer Redaktion an keinem der acht Düsseldorfer Gerichte tätig ist, 2017 für Behandlungen seiner Gattin mehrere Beihilfe-Anträge gestellt und versichert haben, dass die Einkünfte der Ehefrau 2016 und auch im laufenden Jahr unterhalb dieser Einkommensgrenze lagen. Doch wie es in der Anklage jetzt heißt, habe er spätestens ab Anfang 2018 durch einen Steuerbescheid für 2016 erfahren, dass schon damals die Einkünfte seiner Gattin durch Vermietung und Verpachtung angeblich deutlich höher gelegen haben sollen. Das jedoch habe er nicht an die Beihilfestelle gemeldet, sondern für 2018 und 2019 weitere Beihilfeanträge für Behandlungskosten seiner Ehefrau gestellt. Dadurch habe er die Beihilfestelle und damit auch seinen Dienstherrn über einen langen Zeitraum getäuscht.