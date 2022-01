Ehemalige Hansen-Villa im alten Dorfkern verfällt : Urdenbacher will alte Haustür retten

In der Tür am Eingang befindet sich im Oberlicht eine Holzintarsien-Arbeit mit den Initialen JL/GD. Foto: Birgit Wanninger

Düsseldorf Die unter Denkmalschutz stehende Hansen-Villa an der Angerstraße ist wohl nicht mehr zu erhalten. Hobby-Historiker Wolfgang Keil setzt sich dafür ein, die Haustür zu bewahren. Er möchte eine Privatinitiative gründen.

Sie ist und bleibt ein Schandfleck an der historischen Angerstraße mit ihren schönen Fachwerkhäusern: die Nummer 101, auch bekannt als Hansen-Villa. Vor rund 15 Jahren verkauften die Erben das denkmalgeschützte Haus an der Angerstraße mit der Vorgabe, dass das Gebäude restauriert werden muss. Seitdem ist nichts passiert.

Nach der Veröffentlichung in unserer Zeitung über den Verfall der Hansen-Villa dachte Keil, es täte sich was. Doch er sah sich getäuscht. Ende des Jahres klingelte Professor Norbert Nußbaum vom Kulturhistorischen Institut Köln bei ihm an der Tür. Die Heimatgemeinschaft Groß Benrath hatte den emeriten Professor an Keil verwiesen. Der Wissenschaftler interessierte sich für die Hansen-Villa. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärte er, im Auftrag des Besitzers ein Gutachten zu erstellen, ob das Haus überhaupt noch erhaltenswert sei. Den Namen des Besitzers (oder gar Eigentümers) wollte er nicht nennen, meinte aber es gebe verschiedene Interessen an der Immobilie. Es ginge um die Zumutbarkeit des Erhalts, meinte er salomonisch und verwies auf Paragraph 9 des Denkmalschutzgesetzes NRW, in dem es unter anderem heißt, dass die Untere Denkmalschutzbehörde zuständig ist. Sie erteilt die Erlaubnis zum Abriss oder anderen Veränderungen.