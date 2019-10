Festnahme in Düsseldorf : Auf Bewährung in Büros an der Kö eingebrochen

Auf Bewährung in Büros an der Kö eingebrochen

Düsseldorf Mit der Videoüberwachung hatte der 35-Jährige wohl nicht gerechnet, als er vergangene Woche in der Mittagspause fremde Schreibtische plünderte. Jetzt muss er für mindestens 700 Tage ins Gefängnis.

In seiner Wohnung in Flingern hat die Polizei am Donnerstag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Am Freitag zuvor soll er in einem Bürohaus an der Kö Wertsachen der Mitarbeiter gestohlen haben.