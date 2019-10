Waffen sichergestellt : Razzia in Düsseldorfer Großbordell Oceans

Düsselorf Im Zusammenhang mit der Festnahme von sechs Männern in Mülheim an der Ruhr ist das Großbordell „Oceans“ von der Polizei durchsucht worden. Dabei sind offenbar Waffen gefunden und ein Ex-Mitglied der Hells Angels bedroht worden.

Nach der Festnahme von sechs Männern in Mülheim an der Ruhr hat die Polizei das Bordell „Oceans“ an der Oberhausener Straße im Stadtteil Rath, durchsucht. Dabei seien drei Luftdruckwaffen sichergestellt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Essen am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa.

Der „Express“ hatte zuvor über die Durchsuchung berichtet.Die sechs Männer waren am Montag in einem Mülheimer Wohngebiet festgenommen worden. Die Polizei stellte eine scharfe Pistole sicher. In ihrem Kleinbus fanden die Beamten zudem Schlag- und Stichwaffen sowie Drogen.Medienberichten zufolge sollen die Männer ein Ex-Mitglied der „Hells Angels“, der in dem Bordell gearbeitet haben soll, bedroht haben. Ein Polizeisprecher wollte das am Dienstag weder bestätigen noch dementieren.