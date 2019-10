Erkrather flüchtete vor der Polizei : 37-jähriger fährt ohne Führerschein und rammt Baum

Düsseldorf Ohne Führerschein, ohne Versicherung und unter dem Einfluss von Drogen stehend versuchte ein 37-jähriger Mann aus Erkrath, vor der Polizei zu flüchten.

Erst mit dem Einsatz von Pfefferspray konnte ein 37-jähriger Mann aus Erkrath von der Polizei festgenommen werden, der sich am Dienstagmittag auf einen Balkon an der Gerberstraße geflüchtet hatte. Zuvor hatte sich der Mann mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. Ein Einsatzteam der Autobahnpolizei wollte den Ford Focus auf der A46, an der Anschlussstelle Düsseldorf-Eller kontrollieren. Anstatt den Anhaltezeichen Folge zu leisten, gab dessen Fahrer jedoch Gas und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit davon.