Keine Gefahr für Anwohner : Giftige Flüssigkeit in Düsseldorf-Benrath ausgelaufen

Giftige Flüssigkeit in Düsseldorf-Benrath ausgelaufen

Düsseldorf Am Dienstagmorgen läuft in Düsseldorf-Benrath ein großer Feuerwehreinsatz. Dort ist eine giftige, ätzende Flüssigkeit ausgelaufen.

Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr rückte die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Einsatz im Stadtteil Benrath aus. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, war dort auf einem Gelände an der Nürnberger Straße ein ICB-Container beschädigt worden. Durch den Schaden am Plastikbehälter lief eine giftige, ätzende Flüssigkeit aus.