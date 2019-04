Tat in Düsseldorf-Wersten : 43-Jähriger bei Straßenraub schwer verletzt

Tat in Düsseldorf-Wersten

Düsseldorf Bei einem brutalen Straßenraub in Wersten wurde ein Mann aus Düsseldorfer so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die fünf mutmaßlichen Täter im Alter von 17, 18, 19, 32 und 39 Jahren konnten festgenommen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei kam der Mann am frühen Dienstag gegen 2.45 Uhr aus dem Südpark gegenüber der Harffstraße auf die Siegburger Straße. In Höhe der Kirche fuhren mehrere Männer auf Fahrrädern an ihm vorbei.