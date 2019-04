Rheinalleetunnel in Düsseldorf: Lkw berührt Tunneldecke

Rheinalleetunnel in Düsseldorf

Düsseldorf Im Rheinalleetunnel ist am Montagmorgen ein Lkw-Fahrer mit seinem Anhänger an der Decke entlang geschrammt.

Wie ein Polizeisprecher sagte, habe der Lkw einen Bagger auf seinem Anhänger transportiert. Der Fahrer hätte sich dabei wohl in der Höhe verschätzt und so sei der Arm des Baggers an der Tunneldecke entlang geschrammt. Dabei seit etwas Putz von der Decke gefallen.