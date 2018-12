Düsseldorf-Hamm: Zwei Festnahmen nach Überfall auf Paketboten

Düsseldorf Am Dienstagnachmittag wurde in Düsseldorf-Hamm ein Paketbote überfallen. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden. Von dem geraubten Paket fehlt jedoch jede Spur.

Nach dem bewaffneten Überfall am Dienstag um 14.20 Uhr auf einen Paketboten gestern Nachmittag in Hamm dauern die Suchmaßnahmen nach der Beute und die Ermittlungen der Kriminalpolizei an. Gemeinsam mit der Bundespolizei konnten kurz nach dem Überfall in Tatortnähe zwei Verdächtige entdeckt und festgenommen werden.