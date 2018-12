Tödlicher Unfall in Düsseldorf : 72-Jährige läuft auf B8 und wird von Bus überfahren

Auf der B8 in Düsseldorf hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf In Düsseldorf hat sich am Dienstagabend ein tödlicher Unfall ereignet. Die Danziger Straße, die neue B8, war an der Kreuzung zur Straße Am Froschenteich vollgesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, stieß der Reisebus am Abend gegen 19 Uhr mit der 72-Jährigen zusammen, die über die Straße gehen wollte. Die Fußgängerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie starb.

Die Polizei sperrte die betroffene Kreuzung Danziger Straße/ Am Froschenteich auf der neuen B8 komplett.

Die Ermittlungen laufen. Die 14 Insassen des Busses aus Duisburg wurden vor Ort betreut. Der Fahrer des Reisebusses erlitt einen Schock.

Die B8 wurde gegen 22 Uhr wieder freigegeben.

(skr/mba)