Bezirkspolitik in Düsseld0orf Am S-Bahnhof Rath Mitte ist eine Mobiltätstation geplant

1. In Düsseldorf sollen bis 2030 insgesamt 100 Mobilitätsstationen entstehen. An diesen Knotenpunkten soll eine möglichst nahtlose Verknüpfung von Verkehrsmitteln ermöglicht werden, um damit eine Alternative zum privaten Pkw zu etablieren. Die Mobilitätsstation Rath Mitte S wird die erste im Stadtbezirk 6 sein. Dort werden unterschiedliche Angebote wie Bike- und Car-Sharing gebündelt und hochwertige Fahrradabstellanlagen sowie Pkw-Stellplätze mit E-Ladestationen angeboten. Die Pläne hierzu werden in dem Gremium vorgestellt.