Bezirksvertretung Mitte CDU stellt Eilantrag zum Westwallmarkt

Zu den wichtigen Punkten, die die CDU anführt, gehört, dass der Foodtruck mit wechselnden gastronomischen Angeboten an den Markttagen präsent ist und neue Marktbeschicker gezielt angesprochen werden sollen, damit das Angebot vielfältiger wird. „In den sozialen Medien wird gezielt mit den Vorteilen, des frischen, gesunden und lokalen Angebots des Wochenmarktes geworben“, heißt es weiter. Als Werbung für den Markt sollen außerdem Kindergärten in der Umgebung Gutscheine erhalten, „damit die Erzieherinnen mit den Kindern auf dem Markt einkaufen gehen können“. Gutscheine sollen auch an die Altersheime in der Umgebung gehen, damit die Betreuenden mit den Senioren gemeinsam auf dem Markt einkaufen. Für mehr Aufenthaltsqualität sollen mobile Tische und Sitzgelegenheit auf den Markt kommen. Außerdem soll es einen Platz geben, an dem Musik oder Kunst stattfinden kann. Stadt, Polizei, Feuerwehr, Verbraucherzentrale sollen ebenfalls Möglichkeiten haben für Infostände an den Markttagen.