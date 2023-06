Verkehr in Düsseldorf Jetzt kommen die Super-Stromtanken

Düsseldorf · An der Fährstraße in Düsseldorf soll eine Schnellladestation mit zehn Ladepunkten entstehen. Schon weiter ist David Peter an der Karlstraße, wo er seine Pläne in der stillgelegten Tankstelle umsetzen und mit einem Shop-Konzept verbinden will.

09.06.2023, 19:18 Uhr

So könnte die Elektro-Tankestelle an der Ecke Fährstraße/Völklinger Straße aussehen. Ursprünglich sollte dort auch ein öffentliches WC entstehen, diese Idee wurde aber fallengelassen. Foto: Stadt Düsseldorf

Von Marc Ingel

Die Verwaltung hatte ihre Beschlussvorlage recht kurzfristig und bewusst noch vor der Sommerpause in die Bezirksvertretung 3 eingebracht, denn das darin präsentierte Projekt fördert ihrer Einschätzung nach die angestrebte Verkehrswende in Düsseldorf und soll daher auch schnellstmöglich umgesetzt werden, erklärte Anja Federlein von der Bauaufsicht.