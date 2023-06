Angebot für Transmenschen beim CSD Mehr als nur ein Umstyling

Zum Christopher Street Day wird das Trafo am Samstag erneut in Düsseldorf öffnen. Im Jugendkulturcafé Franzmann an der Ratinger Straße startet um 18 Uhr die gemeinsame CSD-Party von 1001 plateau und dem Düsseldorfer Jugendzentrum Puls, mit DJ-Musik und einer Show mit Ophelia Amok. Für das Trafo-Café gibt es bereits ab 16 Uhr einen etwas ruhigeren Raum.