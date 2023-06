An der Benrather Schlossallee Aktion soll auf Gefahren für Radler aufmerksam machen

Vertreter gleich mehrerer Initiativen aus Düsseldorf setzen sich weiter für eine Verbesserung der Verkehrssituation an der Benrather Schlossallee ein. Aktuell werden Radfahrer über die viel befahrene Straße umgeleitet, weil der Rheinuferweg rund um die Schöne Aussicht wegen einer Großbaustelle für Radler und Fußgänger gesperrt ist. Auf Drängen der Bezirksvertretung 9 hatte die Verwaltung zugesagt, an der Benrather Schlossallee bis zur Pigagealle vorübergehend einen 2,50 Meter breiten Radfahrstreifen einzurichten – allerdings nur in die südliche Fahrtrichtung. Düsseldorfern rund um Birgit Götz von der Radgruppe „Soziale Pedale“ der Naturfreunde reicht das nicht. Sie fordern, auch auf der anderen Straßenseite in Richtung Innenstadt einen markierten Radfahrstreifen einzurichten. Nach ihrer Idee soll dieser von der Fahrbahn abgetrennt werden. Um auf die aktuelle Situation für Fahrradfahrer an der Benrather Schlossallee aufmerksam zu machen, ist für Samstag, 17. Juni, eine Aktion vor Ort geplant.