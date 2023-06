Ballett am Rhein Düsseldorf zeigt eine neue „Giselle“

1841 in Paris uraufgeführt, entwickelte sich „Giselle“ in zahlreichen Versionen zu einem Klassiker, dessen Neuinterpretationen immer wieder überraschen. Oft wird es als tragische, weil unstandesgemäße Liebesgeschichte erzählt: Das Bauernmädchen Giselle verliebt sich in Albrecht, ohne von seinem Adelsstand zu wissen. Als Giselle auf einem Fest erfährt, dass er mit Bathilde verlobt ist, stirbt Giselle und wechselt in das Reich der tanzenden, rachsüchtigen Geisterwesen, den Wilis. Begegnen diese Wilis des Nachts einem Mann, tanzen sie mit ihm, bis er stirbt. Giselles Freund Hilarion ereilt dieses Schicksal, während Giselle – nun als Geistwesen – Albrecht rettet.