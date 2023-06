Bildung in Düsseldorf Nächstes Schuljahr gibt es Freitags kein Unterricht

(csan) Die Kinder des Familiengrundschulzentrums an der Sonnenstraße haben sich seit Ostern mit den 17 globalen Zielen der Vereinten Nationen beschäftigt. Die Vorstellung der Ergebnisse in der Zukunftswerkstatt diente nun als Startpunkt für den sogenannten „Frei Day“ — so heißen die Freitage im kommenden Schuljahr, an denen ein Unterricht der ganz anderen Art stattfinden wird.