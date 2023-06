Start-ups aus Düsseldorf Wenn Lernen zu einem Spiel wird

Düsseldorf · Das Start-up Talent Digital an der Rather Straße hat sich auf die spielerische Vermittlung von Wissen spezialisiert. Nutzer der Plattform tauchen ein in einen interaktiven Film und können so episodenhaft einzelne Kapitel abarbeiten.

10.06.2023, 05:15 Uhr

Peter Schoof (l.) und Roman Rüdiger wollen Talent Digital jetzt auch im Ausland platzieren. Dabei hilft ihnen der Avatar (auf dem Bildschirm), der die Nutzer durch das „Spiel“ führt. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel

Mit dem Lernen ist das ja so eine Sache und damit ist gar nicht einmal das Pauken und Büffeln in der Schule gemeint. Denn auch Erwachsene müssen ständig dazulernen, Schulungen absolvieren, Qualifizierungen und Zertifizierungen über sich ergehen lassen oder schlicht neue Unternehmensstrategien verinnerlichen. Und da dachte sich Roman R. Rüdiger, ursprünglich Didaktiker, vor fünf Jahren, dass sich so etwas doch auch spielerisch lösen lässt – und gründete das Unternehmen Talent Digital.