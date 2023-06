Neue LGBTQ-Bar in Düsseldorf Auf Traumprinz-Suche bei der Single-Night

Krekel selbst zog in den 1990er-Jahren aus dem Norden Deutschlands nach Düsseldorf. „Damals war in Nordfriesland nichts für Homosexuelle“, sagt der Geschäftsführer eines Personaldienstleistungsunternehmens für Hotellerie und Gastronomie. Das sei in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt anders gewesen. Mittlerweile habe das Angebot in Düsseldorf vor allem an Bars aber abgenommen, so Krekels Eindruck. Das liege vielleicht auch daran, dass sich in Sachen Gleichstellung viel getan habe. „Aber ganz durch sind wir noch nicht mit dem Thema“, sagt Krekel. Wenn er zum Beispiel an das Adoptionsrecht denke, dann sei da noch viel Luft nach oben.