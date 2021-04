Digitales in Düsseldorf : 40.000 Haushalte steigen in Gigabit-Liga auf

Stadtbezirk 2 In Düsseltal und Flingern-Nord werden bis Ende 2022 Glasfaserkabel direkt bis in die Häuser verlegt. Die Ausbaukosten trägt allein die Telekom.

Bis zum 4. Quartal 2022 sollen für rund 40.000 Haushalte in den beiden Stadtteilen Düsseltal und Flingern-Nord Telekom-Glasfaseranschlüsse direkt bis in die Häuser verlegt werden. Damit werden Bandbreiten von bis zu 1 GBit/s (Gigabit pro Sekunde) möglich. Den offiziellen Spatenstich für dieses gemeinsame Ziel haben die Stadt Düsseldorf und die Deutsche Telekom im Düsseltal gesetzt. Beide Parteien hatten bereits im Dezember 2020 eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben. Die Ausbaukosten trägt allein die Telekom.

Die Bauarbeiten sollen im 4. Quartal 2022 abgeschlossen sein. Dabei kommt das Glasfaser-Kabel von der Vermittlungsstelle über den Verteilerkasten im Gehwegbereich direkt ins Haus der Kunden. Diese Technik nennt sich „Fiber To The Home“, kurz „FTTH“.

Begegnungsstätte in Rheinberg : Ein Multi-Kulti-Haus mitten in der Reichelsiedlung

Kultur in Düsseldorf : Stadt stellt Haus an der Kölner Straße für Ateliers zur Verfügung

Die Telekom wolle gemeinsam mit der Stadt alles tun, um den Ausbau mit modernsten technischen Möglichkeiten gut und schnell zu bewältigen und dabei die Beeinträchtigungen für die Bürger und den Verkehr so gering wie möglich zu halten, heißt es in einer Stellungnahme.

Martin Lutz, Breitbandkoordinator der Stadt, freut sich auf das Projekt: „Schnelles Internet wird in unserer vernetzten Welt und in Zukunft noch wichtiger. Arbeiten von zu Hause, Home-Schooling oder Videokonferenzen benötigen stabile und leistungsfähige Internet- Verbindungen. Ich begrüße es daher sehr, dass die Telekom beginnen wird, ihr Netz in Teilen von Düsseldorf auf die modernste Glasfaser-Technik bis in die Häuser hinein aufzurüsten.“