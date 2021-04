Feuerwehr Düsseldorf : Pkw fängt während der Fahrt an zu brennen

Pkw fängt während der Fahrt an zu brennen

Düsseldorf Gleich zwei brennende Pkw musste die Feuerwehr Düsseldorf innerhalb von weniger als 15 Minuten löschen. Ein Fahrzeug brannte in Hassels, das andere in Oberbilk.

Aus bisher ungeklärten Ursachen kam es am frühen Dienstagmorgen zu zwei voneinander unabhängigen Pkw-Bränden in Hassels und Oberbilk. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Es wurden keine Menschen verletzt.