Nach dem Regen in Düsseldorf : 2100 Tonnen Sperrmüll nach Hochwasser

Nach dem Regen in Düsseldorf

Düsseldorf Stadt und Awista beenden ihren Einsatz zur Abfuhr von Hochwasser-Abfällen. Es wurden in rund zwei Wochen rund 2100 Tonnen Sperrmüll und andere Abfälle über Pressgutfahrzeuge und Container gesammelt.

Der Recyclinghof Flingern nimmt Sperrmüll aus Hochwasserschäden ebenfalls bis einschließlich 7. August kostenfrei an (Mengenbegrenzung: Kombi- oder Anhängerladung). Auch die Schadstoffsammlung wurde in den betroffenen Gebieten beendet. Schadstoffe können während der üblichen Öffnungszeiten, zu finden unter www.awista.de, zu den Recyclinghöfen in Flingern und Garath geliefert werden. Für Überhang-Restmüll können Abfallsäcke der Stadt gegen Gebühr bezogen werden.