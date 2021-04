Ortsverband in Düsseldorf : CDU Lierenfeld sieht Söder in K-Frage vorne

Düsseldorf Der Ortsverband spricht sich bei der Nominierung des Kanzlerkandidaten der Union gegen den Parteivorsitzenden Armin Laschet aus. Es besteht aber Zweifel, dass das Votum des Ortsverbands die Meinung der gesamten CDU Düsseldorf widerspiegelt.

Der CDU-Ortsverband Düsseldorf-Lierenfeld mit Ratsherr Christian Rütz an der Spitze hat sich als Erster in Nordrhein-Westfalen öffentlich für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen – und damit nicht für Armin Laschet , Ministerpräsident von NRW und seit Januar Parteivorsitzender der CDU .

Das Votum des Vorstands im Ortsverband in Lierenfeld sei einstimmig für den Bayern ausgefallen. „CDU und CSU müssen geschlossen in den Wahlkampf gehen. Als Ortsverband an der Basis in NRW wünschen wir uns einen Spitzenkandidaten, der durch stringentes Handeln bei der Bevölkerung gute Zustimmungswerte genießt und der der Union eine starke Ausgangsposition bei der Bundestagswahl verschafft. Deshalb sollte das Präsidium Markus Söder als gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU vorschlagen“, sagt Rütz.