Verein in Dormagen : „Freundeskreis Raphaelshaus“ will Politik aufklären

„Freundeskreis Raphaelshaus“ will Politik aufklären

Verein in Dormagen

Dormagen Der Verein „Freundeskreis Raphaelshaus“ will die Politik auf Landesebene nun gezielt über die Arbeit der Kinder- und Jugendeinrichtung informieren. Warum das nötig sei.

Bereits seit 2014 unterstützt der gegründete „Freundeskreis Raphaelshaus“ die Kinder- und Jugendeinrichtung in Dormagen in verschiedensten Bereichen. Im vergangenen Jahr standen dabei insbesondere Lobbyarbeit, die Eröffnung der Gedenkstätte im ehemaligen Bunker, ein Kommunikationsprojekt sowie die Fortsetzung des Krisenkommunikationstrainings im Fokus.

Nun macht der Verein in einer Pressemitteilung deutlich, dass „insbesondere bei Politikerinnen und Politikern auf Landesebene noch Informationsdefizite über die Arbeit des Raphaelshauses bestehen“, so der erste Vorsitzende Ekkehard Seegers Seegers. Dies habe sich insbesondere in der Corona-Pandemie gezeigt. Wichtig sei es daher relevante politische Mandatsträger anzusprechen und aufzuklären - dies wolle man jetzt gezielt angehen.