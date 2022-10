DLRG Dormagen : Ehrung für die selbstlosen Katastrophenhelfer

Dormagen Viele Stunden leisteten Dormagener Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Hilfe für die Opfer der Katastrophe im Juli 2021. Das wurde jetzt in Essen gewürdigt.

Für ihren ehrenamtlichen und selbstlosen Einsatz bei der Flutkatastrophe 2021 wurden die Helfer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) jetzt in Essen geehrt. Darunter waren auch viele Dormagener. Sie erhielten die Feuerwehr- und Rettungsmedaille des Landes NRW, übergeben durch den Innenminister von NRW, Herbert Reul , sowie die Fluthelfermedaille der DLRG, die durch die Präsidentin der DLRG, Ute Voigt, überreicht wurde. An der Veranstaltung in der Grugahalle nahmen über 500 Einsatzkräfte der DLRG aus dem Landesverband Nordrhein teil, die während der Hochwasserkatastrophe aufgrund des Starkregenereignis im Einsatz waren.

Rückblende: Am Abend des 14. Juli 2021 schrillten die Meldeempfänger der Einsatzkräfte der DLRG Dormagen. Es wurde Katastrophenalarm gegeben. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend auf den Weg in die Unterkunft nach Stürzelberg. Dort machten sie die Fahrzeuge, Boote und das Einsatzmaterial für den Katastrophenschutzeinsatz klar. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, wo es für die Wasserretter in den Einsatz gehen wird. Nach dem Ausrücken und dem Zusammenschluss mit weiteren DLRG-Einheiten ging es für die Dormagener DLRG in die Eifel. Dort wurden die Kräfte in Schleiden/Gemünd eingesetzt und halfen dort bis zum Nachmittag des nächsten Tages, um Menschen zu evakuieren, zu suchen und zu retten. Nach einer kurzen Pause ging es nach wenigen Stunden wieder ins Katastrophengebiet. Diesmal nach Erftstadt, wo in dieser Nacht die Erft den Ortsteil Blessem überflutete. Nach diesem Einsatz ging es für die Dormagener Einsatzkräfte der DLRG erstmal wieder nach Hause, um sich auszuruhen, Material wieder einsatzbereit zu machen und sich für den nächsten Einsatz zu rüsten. Dieser fand ein paar Tage später in Erftstadt-Blessem statt, wo die DLRG Einheiten bei der Untersuchung des Baggersees in Blessem mit Booten unterstützte. Insgesamt war die DLRG Dormagen mit 17 Einsatzkräften im Einsatz, weitere sechs Helferinnen und Helfer haben im Hintergrund den Katastrophenschutzeinsatz unterstützt.