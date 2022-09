Schwimmförderung in Dormagen : Stadt und Verein bieten kostenlose Kurse an

Stadt und Verein bieten kostenlose Kurse an

Schwimmförderung in Dormagen

Dormagen Die Liste der Kinder, die noch nicht schwimmen können und händeringend auf einen Platz in einem Schwimmkursus warten, ist lang. Jetzt gibt es Hilfe.

Alleine beim TSV Bayer spricht man von 400. Hinzu kommen weitere, die bei der Stadt und anderen Anbietern gelistet sind. Um eine spezielle Lücke bei den Nichtschwimmern zu schließen, wendet sich ein - kostenloses! - Angebot von Stadt und Schwimmschuke „born-to-swim“ an Nichtschwimmer der fünften und sechsten Klassen.

Warum? „Während Corona konnten aufgrund der Bäder-Schließungen etliche Kinder nicht schwimmen lernen“, erklärt Stadtsprecher Nils Heinichen. „Dem wollen wir Rechnung tragen und hier gezielt eine Lücke schließen, um diese Kinder nicht zu verlieren.“ In Zusammenarbeit mit der Schwimmschule „born-to-swim“ bietet die Stadt Kindern und Jugendlichen bis auf Weiteres zwei weitere Samstags-Seepferdchen-Kurse im Stadtbad „Sammys“ an. Beide Schwimmkurse beginnen am 22. Oktober und sind kostenlos. Der erste Kursus findet von 10 bis 10.45 Uhr, der zweite im Anschluss von 11 bis 11.45 Uhr statt.