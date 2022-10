CDU Dormagen fragt nach : Überwachung von Schulen durch Video?

Dormagen Wie steht es in der Stadt um die Bekämpfung von Vandalismus, speziell an Schulen? Die Frage beschäftigt die CDU, die einen Antrag für Schul- und Eigenbetriebsausschuss vorlegt.

Darin wird die Stadt gebeten, ihr Konzept zur Bekämpfung von Vandalismus an Schulen vorzustellen und über dessen Fortschreibung und Umsetzung seit 2011 zu berichten. Ein wichtiger Aspekt ist der CDU in diesem Kontext die damalige Ankündigung Videoüberwachung zu installieren, um so Schulgebäude besser schützen zu können. Dies sei von Bürgermeister Erik Liertenfeld 2019 in der Sitzung des Kinderparlaments angekündigt worden.